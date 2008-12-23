Кофеин замедляет болезненные процессы в печени

У любителей кофе, страдающих хроническими заболеваниями печени, течение болезни замедляется. Эту закономерность подметили ученые из университета западногерманского Ахена. "Кофеин не может исцелить болезнь и превратить больные клетки в здоровые, но затормозить процесс отмирания новых клеток он в состоянии", - рассказал руководитель проекта Олаф Гресснер. "Достаточной дозой" он считает одну-две чашки ароматного напитка в день.

В пораженной печени алкоголиков и больных гепатитом В и С здоровые клетки перерождаются в фиброзную рубцовую ткань. По мере сокращения количества здоровых клеток печень утрачивает способность выполнять свои функции. На последней стадии болезни помочь больному может только пересадка печени, что является рискованной операцией, результат которой предсказать невозможно.

В рамках эксперимента Гресснер и его коллеги в специальных сосудах обрабатывали кофеином клетки печени больных крыс. Благодаря этой процедуре процесс образования рубцовой ткани замедлялся. Олаф Гресснер не исключает, что однажды кофеин будет признан медикаментом для замедления болезненных процессов в печени. Оптимизм Гресснера не разделяет его ахенский коллега профессор Кристиан Траутвайн: "Создать действенный медикамент на базе кофеина сложно". Обращаясь к любителям алкогольных напитков, Траутвайн заметил, что кофеин не может нейтрализовать болезнетворное воздействие алкоголя на печень, даже если увеличить дозу кофе. "Полезны две чашки кофе, но не литр. Злоупотребление кофе является причиной заболеваний сердечно- сосудистой системы", - добавил он.

А микробиологи из Гейдельбергского университета пришли к выводу, что кофе препятствует развитию кариеса и замедляет процесс разрушения зубов. Дело в том, что кофеин убивает бактерию streptococcus mutans, которая вызывают кариес. Но от кофе следует воздержаться тем, кто мечтает сохранить "голливудскую" улыбку: этот бодрящий напиток необратимо окрашивает зубную эмаль в желтый и светло- коричневый цвета.

Среднестатистический немец выпивает 144 литра кофе в год, что соответствует трем - четырем чашкам в день. В 2007 году в стане "кофейных гурманов" открылось 160 новых кофе- шопов. Годовой оборот немецких импортеров кофе превышает 4 млрд евро. Немецкая кофейная промышленность обжаривает в год более 500 тысяч тонн кофейных зерен. Кофе признан вторым по важности предметом торговли после нефти. В ФРГ предпочитают арабику из Гватемалы.

Между тем в Германии наметились тенденции к сокращению потребления кофе. Если в 2006 году было реализовано 592 тыс тонн кофе, то в 2007 году этот показатель снизился до 503 тыс тонн. Глава Немецкого союза производителей кофе Хольгер Прайбиш связывает эту тенденцию с ростом популярности каппучино, латте-маккиато, cafe au lait и других кофесодержащих напитков, в которых молока больше чем кофе. Растет любовь немцев к быстрорастворимым напиткам, в которых от кофе только вкус и аромат. Это тоже не радует Прайбиша, который сам пьет эспрессо с двумя-тремя каплями молока.

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