Какая же демографическая ситуация в Украине?

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявляет об улучшении демографической ситуации в Украине.

Об этом Ю.ПАВЛЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы имеем достаточно позитивную демографическую тенденцию. В течение этого года появилась тенденция к улучшению демографической ситуации. Так, численность населения Украины составляет 46 млн. 200 тыс. 876 человек. Общее естественное сокращение составило 180 тыс. 826 чел. против 2007 года, когда эта цифра составляла почти 195 тысяч”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр также сообщил, что за 11 месяцев этого года в Украине родились 328 тысяч 782 детей против 313 тысяч 115 новорожденных в 2007 году.

“Мы еще не перевалили через барьер количества рожденных и количества умерших, но тенденция в этом году сохранялась достаточно положительной и мы хотим верить, что и в следующем году она сохранится”, - добавил он.