В Киеве грипп еще не достиг эпидемического порога

В Киеве на сегодня ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ является стабильной, показатели заболеваемости отвечают сезонным уровням.

Как сообщает Киевская санитарно-эпидемиологическая служба, учитывая существующую динамику заболеваемости, превышения эпидемических порогов на будущей неделе не произойдет.

По данным СЭС, за минувшую неделю – с 12 по 21 декабря (51-я неделя) - зарегистрировано 18 тыс. 174 больных, что на 2% ниже предыдущей недели и ниже эпидемического порога в 1,9 раза.

Среди детского населения уровень заболеваемости ОРВИ несколько уменьшился среди всех возрастных групп, повышение на 0,3% наблюдалось среди взрослого населения.

Учитывая постепенную активизацию эпидпроцесса гриппа и ОРВИ и с целью предупреждения эпидемии гриппа, Киевской городской государственной администрацией издано распоряжение от 10 декабря “Об организации профилактических мероприятий по защите населения Киева от заболеваний гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями”.

По информации столичной СЭС, по состоянию на 19 декабря в городе против гриппа привиты 9 тыс. 214 лиц, из них за собственные средства – 2 тыс. 155 лиц, за средства предприятий – 2 тыс. 124 лица и за местные бюджеты – 4 тыс. 935 лиц. Проведена прививка 103 работникам ОАО “Птицефабрика “Киевская”.

В городе работают 20 прививочных кабинета медицинских фирм различных форм собственности и 17 кабинетов в поликлинических учреждениях, которые проводят прививку против гриппа за собственные средства населения и средства предприятий.

По данным Украинского центра гриппа, на 48-й неделе года заболеваемость в странах Европы находилась на низком уровне. На текущей неделе в Европе выделены 65 вирусов гриппа, 63 из них принадлежат к подтипу А(H3N2). В этом сезоне в странах Европы доминирует штамм А /Бризбен/10/2007 (H3N2).