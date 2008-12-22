Двое людей умерли из-за отравления консервированными грибами

15:11, 22 декабря 2008
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В Винницкой области

В Винницкой области два человека умерли в результате отравления консервированными грибами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Винницкой области, 20 декабря в селе Голинченцы Шаргородского района в жилом доме были обнаружены двое погибших: 77-летний хозяин и его 77-летняя сожительница.

Причина смерти – пищевое отравление консервированными грибами.

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