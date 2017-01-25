Принято решение о мировом соглашении с американским производителем лекарств от гепатита

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время заседания правительства.

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"Это важный документ на самом деле. Он и знаковый. Это предложение о заключении мирового соглашения с международной компанией Gilead Sciences, которое разрабатывалось совместно Министерством юстиции и Минздравом. Эта компания является одним из крупнейших производителей препаратов по лечению гепатита С. Она в свое время приняла решение зайти на территорию Украины и фактически создать возможность приобретения качественных препаратов для наших больных этим тяжелым недугом. Но при предыдущей власти так случилось, что определенные дельцы зарегистрировали, фактически украли саму формулу и зарегистрировали свой препарат и начали успешно продавать на территории Украины», - сказал министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, американская компания Gilead Sciences обратилась к Украине «с соответствующими требованиями, с рисками того, что Украина может понести убытки из-за соответствующего решения Международного суда на сумму почти 800 млн долл.».

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В результате, как сообщил Петренко, «во время переговоров… нам удалось выйти на компромисс для того, чтобы компания отказалась от исковых требований в отношении Украины».

Правительство со своей стороны принимает меры для восстановления законных прав компании, добавил министр юстиции.

Также, по словам Петренко, компания планирует предложить Украине дисконт на соответствующие препараты.