В Полтаве открыто новое отделение выхаживания младенцев

В Полтавской областной детской клинической больнице открылось отделение интенсивного выхаживания новорожденных.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии отделения приняли участие председатель облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ, его заместитель Надежда МЯКУШКО, заместитель председателя областного совета Владимир МАРЧЕНКО, начальник Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Виктор ЛЫСАК , руководители медицинских учреждений области.

"Открытие отделения интенсивного выхаживания новорожденных входит в комплексную программу, которую реализует областная государственная администрация и областной совет относительно приоритетности развития медицинской отрасли. Она охватывает все уровни оказания медицинской помощи. В этом плане мы работаем в направлении оптимизации системы управления медицинской отрасли, создание единого медицинского пространства", - сказал В.АСАДЧЕВ.

«И хотя показатель детской смертности в области снизился на 16%, проблемы детей раннего возраста остаются актуальными - согласно информации Главного управления здравоохранения облгосадминистрации, 32% новорожденных детей являются преждевременно родившихся или больными. Теперь оказание высококвалифицированной помощи позволит улучшить качество их жизни», - добавил в свою очередь В.ЛЫСАК.

Отделение имеет автономную систему подачи воздуха и кислорода. Для оказания респираторной поддержки, температурного режима, мониторинга оздоровительных функций отделение оснащено современным оборудованием, общая стоимость которого около 1 млн. грн. Расходы на проведение ремонтных работ составили 1 млн. грн. Кроме этого, для обустройства отделения использовано 20 тыс. грн. благотворительных средств.