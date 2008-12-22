Больше всего туберкулезников среди бывших заключенных

На Житомирщине количество больных на туберкулез среди тех, кто вернулся с мест лишения свободы, составляет 2%. Такие данные обнародовал Житомирский облсовет.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя председателя облсовета Михаила ДИМОНТА, этот показатель является одним из самых высоких по Украине.

“По итогам 2007 года Житомирская область была на 17 месте в Украине по количеству людей с ВИЧ/СПИД”, - сообщил он.

Как отмечалось на выездном заседании областного совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИД, состоявшемся в управлении Госдепартамента по вопросам выполнения наказаний, отмечалось, что по оценкам международных экспертов, уровень инфицирования осужденных, например на ВИЧ-инфекцию, в 5-20 раз выше, чем среди общего населения в государствах, где эпидемия концентрируется среди потребителей инъекционных наркотиков. В эту группу стран, начиная с 1995 года, входит и Украина.

Заместитель председателя облсовета отметил, что Житомирская область по уровню заболеваемости на туберкулез на сегодня занимает 9 место среди 27 регионов Украины (“лидируют” Кировоградская, Луганская, Николаевская и Херсонские области).