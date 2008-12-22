Екатерина Ющенко: строительство «Детской больницы будущего» задерживается из-за бюрократических осложнений

Строительство «Детской больницы будущего», средства на которую массово жертвовали граждане Украины, задерживается из-за бюрократических осложнений.

Об этом в интервью газете "Зеркало недели" (№ 48, 20-26 декабря) заявила председатель наблюдательного совета Международного фонда «Украина 3000», супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО.

«Дизайн больницы и все остальное было привязано к первому участку земли, выделенной нам Государственным управлением делами в Феофании, - отметила она. - Потом, в 2007 году, некоторые организации и политики начали нам угрожать, поскольку мы якобы срезаем много деревьев и вредим окружающей среде. Поэтому в 2008 году мы приняли кардинальное решение изменить место под больницу и выбрали участок неподалеку, на котором деревьев не было».

По ее словам, не исключено, что фонд «Украина 3000» в результате кризиса может сократить отдельные программы.

При этом, по ее мнению, экономический кризис может существенно сократить финансирование некоторых благотворительных проектов, тогда как потребность общества в благотворительной деятельности значительно возрастет.

По ее словам, среди таких проектов могут оказаться и те, что находятся под патронатом фонда: стипендиальная программа для талантливой молодежи «Новейший интеллект Украины», форум «Артековские диалоги» для украинских преподавателей, программа «Радость детства - свободные движения», направленная на помощь детям с ДЦП.