Экономический кризис увеличит количество сирот в Украине?

Экономическая ситуация в стране может заставить украинцев отказаться от усыновления, а некоторых матерей подтолкнет к отказу от новорожденных детей.

Такое мнение в интервью газете "Зеркало недели" (№ 48, 20-26 декабря) высказала председатель наблюдательного совета Международного фонда «Украина 3000», супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО.

По ее словам, не исключено, что фонд «Украина 3000» в результате кризиса может сократить отдельные программы.

«Возможно, неуверенность в завтрашнем дне из-за экономической ситуации в стране заставит некоторые семьи более взвешенно подходить к вопросу усыновления. Возможно, эта ситуация приведет к тому, что некоторые матери будут оставлять своих новорожденных детей», - сказала Е.ЮЩЕНКО.

При этом, по ее мнению, экономический кризис может существенно сократить финансирование некоторых благотворительных проектов, тогда как потребность общества в благотворительной деятельности значительно возрастет.

По ее словам, среди таких проектов могут оказаться и те, что находятся под патронатом фонда: стипендиальная программа для талантливой молодежи «Новейший интеллект Украины», форум «Артековские диалоги» для украинских преподавателей, программа «Радость детства - свободные движения», направленная на помощь детям с ДЦП.

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