Известный боксер, депутат Киевского городского совета и глава одноименной фракции Виталий КЛИЧКО принял участие в проекте «Украинские звезды – детям с синдромом Дауна».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, вместе с мальчиком с синдромом Дауна В.КЛИЧКО участвовал в фотосессии для фотовыставки и календаря на 2009 год.

Как отметили в пресс-службе, это станет началом благотворительной акции по сбору средств на специальные обучающие программы для детей с синдромом Дауна.

Помимо этого, В.КЛИЧКО, как почетный участник Проекта, представил на благотворительный аукцион личный подарок, деньги от продажи которого будут направлены в благотворительную организацию «Даун Синдром».

В пресс-службе Блока отмечают, что лидер фракции во время съемок получил большое удовольствие от общения с малышом. «Лев - прекрасный ребенок, и мне было очень легко с ним работать. Я наверняка знаю, что малыш вырастет счастливым и добрым человеком. Его родители – настоящие герои, и я желаю им выдержки и терпения, чтобы противостоять неприязни некоторых окружающих. Я уверен, что ни родители, ни их уникальные дети в жалости не нуждаются – они счастливее многих из нас», - отметил В.КЛИЧКО.

Проект «Украинские звезды - детям с синдромом Дауна» организован Всеукраинской благотворительной организацией «Даун Синдром», которая объединяет родителей детей с синдромом Дауна и Школой фотографии Виктора Марущенка. Подобные благотворительные фотопроекты проходили во многих странах мира – от Великобритании до России.

Выставка в Киеве будет состоять из 18 сюжетов, в которых, помимо В.КЛИЧКО, участвуют Богдан СТУПКА, Лилия ПУСТОВИТ, Андрей ШЕВЧЕНКО, Нина МАТВИЕНКО, Роман БАЛАЯН и другие.

Открытие выставки и благотворительной акции состоялось, 19 декабря, в 19.00 в галерее Боттега (ул. Михайловская, 22 б).