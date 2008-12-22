Ринат Ахметов и Игорь Крутой провели благотворительную акцию

19 декабря 2008 года, в праздник Святого Николая, в Донецке и Донецкой области прошла ежегодная благотворительная акция «Шахтер» – детям!», сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины".

По доброй традиции в этот день президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов и его друг, известный российский композитор Игорь Крутой приехали в гости к ребятам, которые лишены родительского внимания и тепла.

В 2008 году география акции расширилась: помощь от Рината Ахметова и Игоря Крутого получили 142 специализированных учреждения Донецка и Донецкой области. Это 17 детских больниц, 10 санаториев, 5 домов ребенка, 45 интернатов областного подчинения, 19 интернатов городского подчинения, 4 детдома областного подчинения, 6 детдомов городского и районного подчинения, 14 детдомов семейного типа, 4 детских исправительных заведения, 3 детдома для инвалидов, 13 приютов, оздоровительный комплекс «Изумрудный город» и Украинский детский фонд.

Кроме существенной финансовой поддержки этих учреждений, персональные новогодние подарки получили 17 000 детей - эксклюзивные наборы шоколадных конфет с «фирменным» кротом на коробке, рюкзачки в клубных цветах с апельсинами и наборами соков, косметические наборы для юношей и девушек и мягкие игрушки от Благотворительного фонда Ахметова «Развитие Украины». Кроме этого, в каждое учреждение отправятся комплекты из восьми развивающих пазлов на «клубную» тематику, разработанные специально для этой акции. Ребята теперь смогут собрать изображение любимой команды, эмблему клуба, построить стадион, своими руками создать портрет Дарио Срны и других игроков «Шахтера».

Общий бюджет акции составляет около 5 000 000 гривен.

Ринат Ахметов и Игорь Крутой начали день с посещения родной школы президента ФК «Шахтер» № 63. Гостей с нетерпением ждали и учителя Рината Леонидовича, и ребята. Главными темами встречи, конечно же, стали школьные воспоминания гостей и сегодняшняя «школьная мечта» о новом современном учебном комплексе, проект и строительство которого спонсирует Ринат Ахметов. Старое здание школы будет обязательно сохранено. Оно гармонично соединится в единое целое с новой пристройкой, которая по площади в 2 раза превысит нынешнюю «альма-матер». В данный момент полным ходом идут проектные работы. В общей сложности будет достроено более 3,4 тысяч учебных квадратных метров.

Следующей точкой маршрута стал детский дом № 1 (г. Донецк), где сегодня живут 43 малыша. Помощь этому учреждению активно оказывалась все эти годы в ходе акции «Шахтер» - детям!». А Ринат Ахметов и Игорь Крутой были здесь в 2003 году. Гости сразу отметили, что многое изменилось с тех пор. На сегодняшний день созданы отличные условия для детей, они находятся в красивых и уютных группах, а сами ребята – очень талантливые и артистичные. Но главное – чему порадовались и дирекция, и гости - все больше и больше малышей находят свои семьи. Благодаря этому количество детей в детском доме по сравнению с 2003 годом уменьшилось почти на треть.

Благотворительная акция «Шахтер» – детям!» проводится уже восемь лет подряд. В прошлом году к ней присоединился Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». Начиная с 2008 года, Фонд целенаправленно работает над проектами, призванными обеспечить многостороннюю поддержку приемным семьям и детским домам семейного типа. Одна из основных задач акции - оказать помощь сиротам, детям из неблагополучных семей и больным детям. А главное, делать все возможное, чтобы каждый ребенок, который остался без родителей, оказался в любящей его семье.

Во время встреч Ринат Ахметов отметил, что «настоящий кризис - это не когда падают биржевые котировки, а когда возникает дефицит человечности. Помощь тем, кто нуждается, нельзя отложить на потом. Нас так приучили к тому, что «дети - это наше будущее», что мы действительно в это поверили. Но это не так. Дети - это наше настоящее и за будущее, их будущее отвечаем мы».

Организаторы акции: футбольный клуб «Шахтер» основан в 1936 году. Четырехкратный обладатель Кубка СССР и двукратный призер Союзного первенства. Обладатель Кубка сезона СССР. Четырехкратный чемпион Украины. Шестикратный обладатель Кубка Украины. Двукратный обладатель Суперкубка Украины. ФК «Шахтер» широко занимается деятельностью социальной и благотворительной направленности. Визитной карточкой донецкого клуба уже давно стали широкомасштабные благотворительные акции, приуроченные ко Дню Святого Николая и региональные социальные проекты. В том числе клубом разработаны и воплощаются в жизнь такие программы, как «Школьный Клуб», мероприятия, посвященные Дню знаний, и многое другое.

Президент футбольного клуба «Шахтер» - Р.Л. Ахметов.

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» с 1 июня 2008 года реализует проект «Развитие семейных форм воспитания». За этот период было создано два детских дома семейного типа в Донецкой обл. Совместно с ВГО «Магнолия» и украинским телеканалами запущена всеукраинская кампания «Этому ребенку нужна семья». За 5 месяцев совместной реализации проекта для съемки роликов Фондом была подготовлена информация по 550 детям-сиротам. Разработан новый закон Украины «Про организационно-правовые меры деятельности органов опеки и попечительства», который будет регулировать защиту прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей инвалидов и взрослых нетрудоспособных граждан. Открыта горячая линия 8 800 5014140, позвонив на которую можно бесплатно получить консультацию специалиста по вопросам национального усыновления. В рамках проекта «Согрей любовью ребенка» была оказана помощь в Донецкой, Закарпатской, Луганской областях и АР Крым 44 семьям (в каждой из которых более 10 детей) в улучшении жилищных условий. Приобретены и построены новые дома для семей.