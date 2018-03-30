Как поднять жизненный тонус в холодный зимний день

Чем поднять тонус в темные и сонливые деньки? Наваристые мясные блюда хороши с ядреного морозца. По нынешней же зиме это cлишком тяжелая пища. Мясные волокна тяжело и долго перевариваются, создавая тяжесть в животе. Это дает дополнительную нагрузку на работу внутренних органов, в том числе и на сердце. К тому же жиры свинины, говядины, баранины неизбежно оседают на стенках кровеносных сосудов в виде холестериновых бляшек.

А вот рыба, как отмечают диетологи, прекрасно удовлетворяет потребность в белках, а также богата витаминами (Е, группы В) и важными микроэлементами - цинком (он помогает выработке мужского полового гормона тестостерона), фосфором (участвует в обменных процессах мозга) и т. д.

Морская рыба богата еще и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3. Эти вещества являются натуральными антиоксидантами, препятствуют процессам окисления в организме.

Разделаем хандру под орех!

Распрощаться с унылым, сонным видом помогут продукты, богатые витаминами Е, С, бета-каротином и селеном. Лучшие природные источники селена - пророщенные пшеница и овес, грибы (приготовленные без уксуса), орехи (грецкие и кешью), спаржа, кабачки, патиссоны, сельдерей.

Из овощей и фруктов самыми антистрессовыми считаются бананы, помидоры, авокадо, грейпфруты и зеленые яблоки.

В бананах, например, содержится алкалоид хармин, основой которого является небезызвестный мескалин - "наркотик счастья". Перекусить бананом хорошо, если вы взволнованы, например, перед экзаменом.

В некоторых растениях есть фитогормоны - вещества, по своему составу и действию похожие на человеческие гормоны.

"Гормоны счастья" эндорфины содержат шоколад и овес. Так что традиция англичан начинать день с овсянки имеет смысл!

Соображайте быстрее

Стимулируют скорость мыслительной деятельности и освежают восприятие калий и кальций. Потому в особо напряженный денек съешьте на завтрак несколько кусочков сыра и помидор (в томатах много калия), а на работу прихватите с собой пару коробочек творожка с курагой и черносливом.

Активность мозга быстро стимулируют специи. Имбирь и тмин активизируют внимание, черный перец, паприка и куркума улучшают мозговое кровообращение, препятствуют спазмам.

Также можно купить в аптеке один из современных комплексов с кислотами Омега-3. Такие комплексы помогают снизить уровень холестерина в крови, служат частью профилактики гипертонии и ишемической болезни сердца. И в общем оказывают благотворное действие одновременно и на сердце, и на сосуды, в результате чего снижается артериальное давление и ощущается прилив сил.Однако, перед тем как применять те или иные препараты, посоветуйтесь с врачом.

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