Продукты, стимулирующие активность мозга

Стимулируют скорость мыслительной деятельности и освежают восприятие - калий и кальций. Потому в особо напряженный денек съешьте на завтрак несколько кусочков сыра и помидор (в томатах много калия), а на работу прихватите с собой пару коробочек творожка с курагой и черносливом.

Активность мозга быстро стимулируют специи. Имбирь и тмин активизируют внимание, черный перец, паприка и куркума улучшают мозговое кровообращение, препятствуют спазмам.

Также можно купить в аптеке один из современных комплексов с кислотами Омега-3. Такие комплексы помогают снизить уровень холестерина в крови, служат частью профилактики гипертонии и ишемической болезни сердца. И в общем оказывают благотворное действие одновременно и на сердце, и на сосуды, в результате чего снижается артериальное давление и ощущается прилив сил. Однако, перед тем как применять те или иные препараты, посоветуйтесь с врачом.