Кто спасет киевлян от зимних травм?

Еще недавно киевские чиновники хвастались, как они подготовились к зиме, какие хорошие химикаты закупили от гололеда. Киевляне регулярно платят за эту работу…

Алло, все, кто хотел Черновецкого сделать мэром, и безответственно отнесся к призыву спрятать перед выборами паспорт своей бабушки, – как вам нравится сегодняшняя погода? Я имею в виду зеркальную общегородскую гололедицу? Ваши ноги в порядке? А спины? Повезло, говорите? Целы? Окей, а спины и ноги ваших мам и бабушек в порядке?

Лично я своим запретила выходить на улицу – пусть едят то, что есть в холодильнике, зато обойдемся без переломов. Уходя на работу, ехидно посоветовала отцу, чтобы в случае грусти он открыл комод и любовался очками от пастора Леонида, которые те активно раздавал накануне голосования за мэра.

Сегодня по всему Киеву взрослые и дети опрокидывались навзничь. Вот, наверное, руководители КГГА повеселились, едут себе по городу, а все районы усыпаны телами мамаш и детей, которые, едва поднявшись, снова падали. Не буду голословной: только в Дарницком районе вчера вечером в травмпункт обратилось пятнадцать человек, а утром – двадцать семь. Все – с переломами. В Шевченковском районе два травмпункта вечером и утром обслужили сорок девять киевлян. Нам сказали, что у пострадавших обнаружили ушибы, переломы лучевой кости, наружных лодыжек и повреждения голеностопного сустава. В Подольском районе травмпункт только до двенадцати утра принял тридцать одного человека. В Святошинском травмпункте ждали врачебного приговора сорок один человек. Продолжать? Ладно, в Голосеевский до двенадцати утра пришло сорок переломов рук и ног. Бесспорный «рекордсмен» по ушибам и переломам Деснянский район – там травмпункт к полудню принял пятьдесят пять пострадавших.

А между тем, зима не обещала неприятностей. 15 ноября КГГА устами директора Киевавтодора Георгия Глинского браво отрапортовала о своей готовности к морозам. Киевлянам сообщили, что закуплены новые реагенты для посыпания дорог – не какая-нибудь соль, а самый настоящий кальций-хлор. Господин Глинский подробно рассказал о том, какие же хорошие эти ваккумно-уборочные машины «Шмидт» и «Магнум», предназначенные как для полива, так и для разбрасывания реагентов. С присущей чиновникам любовью к машинам он поведал о технических особенностях приобретенного мэрией транспорта.

Рассматривая сегодня гладко зеркальную поверхность киевских ландшафтов, я подумала, а может быть, водители были не в себе и вместо того, чтобы разбрасывать реагенты, они поливали дороги водой?

Любопытно наблюдать, как реагирует на произошедшее власть. Вот, например, начальник главного управления ЖКХ Владимир Стороженко никаких заявлений не делает. А забота о придомовых территориях – это исключительно его ведомство. И за эту заботу с киевлян снимают деньги – они предусмотрены в квитанциях за коммунальные услуги.

В приемной чиновника сначала потребовали факс с официальным запросом, а, узнав, что факс уже отправлен в пресс-службу КГГА, сказали, что у Стороженко совещание и с ним никто никого соединять не будет. Занят, человек, что там и говорить.

Реакция Киевавтодора умиляет. Они на своем сайте подробно описали количество дорожной техники, которые вчера работали (интересно, что они убирали, если снега не было?), и количество соли, которое было высыпано. А кроме того, напомнили, что значительная часть тротуаров подвластна жекам, еще часть – дорожно-експлуатационным управлениям районов (надо понимать, что к Киевавтодору отношения не имеет).

А знаете, что? Киевлянам, если использовать лексику г-на Черновецкого, до лампочки, кто должен спасать их от переломов, им безразлично, какое подразделение за что отвечает, и кому подведомственен участок дороги, на котором они упали. Есть МУНИЦИПАЛИТЕТ, городская власть. И в экстремальных ситуациях весь их интеллектуальный, организационный и материально-технический ресурс должен был работать консолидировано.

В пресс-службе Департамента ГАИ МВД сказали, что статистику по гололедице не отслеживали. Но ГАИ сделал все, что могло, попросив людей за руль не садиться.

Размышляя о произошедшем, я думаю, а может быть, гололедица – это специально продуманная операция мэра по спасению столичной медицины, у которой тоже нет денег? Просто мэр так хочет поддержать столичных медиков и фармацевтов? А ну-ка посчитайте, сколько стоят препараты, бинты, плюс гонорары врачам, призванным лечить пострадавших... А приплюсуйте к переломам ангины, бронхиты стариков и детей, из которых те не вылезают по причине низкой температуры в квартирах? Я уже выложила тысячу гривен на ангину.

Да, к слову, скоро мы за заботу о себе и о наших тротуарах будем платить дороже. Для информации, эта забота заложена в тарифы оплаты за коммунальные услуги. Пока Киеврада запретила повышать тарифы, но их все равно поднимут. Это в этом контексте мэр сказал – ему моратории на тарифы ЖКХ до лампочки.

Маша Мищенко

С чиновниками разговаривала Анна Ященко

Фото УНИАН