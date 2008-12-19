Папа Римский: Люксембург не должен разрешать эвтаназию
16:40, 19 декабря 2008Страна
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Ей нет оправдания
Накануне Папа Римский Бенедикт XVI призвал власти Люксембурга отказаться от законопроекта, который позволит неизлечимо больным людям добровольно уходить из жизни. Понтифик отметил, что эвтаназия никогда не сможет быть оправдана в моральном отношении.
«Решение отнять жизнь у невинного человека всегда безнравственно с моральной точки зрения и никогда не сможет стать правомочным», - сказал Бенедикт XVI.
В том случае, если законопроект будет одобрен, смертельно больные люди смогут добровольно уйти из жизни - если они постоянно будут обращаться к врачам с этой просьбой и в итоге получат согласие двух врачей и экспертной группы.
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