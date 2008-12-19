ЕС выделил 90 млн. евро на фрукты для школьников

ЕС выделил 90 млн. евро на обеспечение овощами и фруктами школ в 2009-2010 учебном году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на заседании Совета министров ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства 18 декабря.

Согласно решению, предусматривается потратить 90 млн. евро из европейских фондов, которые должны быть подкреплены деньгами из национальных бюджетов стран - членов ЕС.

Деньги из бюджета ЕС будут выделяться в рамках совместного финансирования с национальными правительствами в соотношении 50% на 50%, или 75% на 25% - для стран-членов с более низким уровнем ВВП на душу населения.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября решение об обеспечении школ овощами и фруктами было поддержано Европарламентом.

8 июля этого года Еврокомиссия одобрила предложения о выделении ежегодно 90 млн. евро на обеспечение школьников свежими овощами и фруктами.

В целом на сегодня в ЕС насчитывается около 22 млн. детей с лишним весом и больше 5 млн. страдают на ожирение.