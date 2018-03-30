Откуда взялась ВИЧ-инфекция?

Вопрос о том, откуда произошел ВИЧ, является темой для массовых пересудов, а также поводом для рождения разных мифов и теорий заговоров. В этой статье в ситуации пытается разобраться Дэви Сальер, ВИЧ-положительный журналист и активист из США, который ведет семинары по безопасному сексу для мужчин и женщин, и проводит семинары для людей с ВИЧ уже больше 10 лет.

После теории о том, что вероятно Богу наскучили обычные наводнения, землетрясения и засухи, и Он создал ВИЧ-инфекцию, чтобы как-то разнообразить кары человеческие, появились другие интересные теории о происхождении вируса, вызывающего СПИД. В частности внимание заслуживает миф о "нулевом пациенте". В начале эпидемии ученые из США выдвинули теорию, что гей-стюард из Канады путешествовал по всему миру, и таким образом "разнес" ВИЧ. Бедный парень действительно существовал, но вот только ВИЧ привести в США никак не мог, его превратили "красную смерть" только благодаря плохой журналистике.

Влиятельный, но изворотливый исследователь СПИДа Роберт Галло предложил в конце 1980-х годах теорию зеленых африканских мартышек. Он утверждал, что мартышки были носителями ВИЧ, и что он в свое время преодолел межвидовой барьер и передался людям. Ну, это вирусологи, а дилетанты придумывали истории поинтереснее, чем какие-то там мартышки. Истории до сих пор доступны через сеть Интернет. Появился ли ВИЧ случайно... или кто-то создал его намеренно? Некоторые люди искренне уверены, что вирус стал результатом биологических экспериментов, был создан исследователями раков для лечения онкологии, и случайно "убежал" из лаборатории. Другие же все списали на секретные лаборатории ЦРУ, считая это тайным биологическим оружием времен холодной войны.

Одна терапия заговора связывает происхождение с ВИЧ с 1970-ми, когда правительство проводило эксперименты по вакцинации против гепатита В среди тысяч гомосексуальных мужчин в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, в тех ж городах, где впоследствии зарегистрируют первые случаи СПИДа. Другая теория заговора утверждает, что ВИЧ распространился через прививку от полиомиелита в конце 1950-х годов. Поскольку и гепатит В и вакцина против полиомиелита получается из клеток тканей шимпанзе, поэтому очевидно, что люди услышав слово "шимпанзе" сразу подумали, что ВИЧ прыгнул от обезьяны в человеческую вакцину. Некоторые из этих теорий держатся до сих пор, хотя их уже давно дискредитировали.

Сейчас все научное сообщество сходится на мнении, что ВИЧ-инфекция - это потомок вируса иммунодефицита обезьяны (ВИО), потому что ВИО крайне схож с ВИЧ-1 и ВИЧ-2 - человеческими вирусами иммунодефицита. Теория Роберта Галло утверждает, что ВИЧ преодолел видовой барьер от зеленой мартышки к человеку. Теория понравилась всем, кто любил науку, а не красивые теории заговоров. Проблема в том, что до недавнего времени не было альтернатив теории Галло, но большинство сошлись на мнении, что эта какая-то зеленая мартышка покусала кого-то за задницу, и так все и началось.

Наконец, в 1999 году, наука снова нанесла удар по теориям заговоров. Исследовательская команда во главе с Полом Шарпом из Университета Ноттингема и Беатрис Хан из Университета Алабамы в течение десяти лет смогли сделать решающее открытие. Они нашли ВИО, который был почти точной копией ВИЧ-1, при этом он был найден в тканях группы шимпанзе из западно-центральной Африки. Носительница этого "брата ВИЧ", обезьяна Марилин, умерла в центре приматов в США в 1984 году. Марилин доказала, что именно шимпанзе были источником ВИЧ-1 и что вирус в свое время каким-то образом передался от шимпанзе человеку.

Дальнейшие исследования предположили, что дикие шимпанзе были инфицированы двумя разными видами ВИО, которые каким-то образом объединились в третий вирус, который оказался способным к передаче человеку и развитию у людей СПИДа. Есть два разных вируса ВИО, которыми были инфицированы уже третьи африканские обезьяны - мангабиты. Так вот мутация, очевидно произошла, когда шимпанзе заразились новым штаммом ВИО, убивая и поедая мангобитов. (И нет, мангобиты не сбежали из секретной лаборатории американцев, они всегда там жили!)

Ранее в этом году, университет Алабамы и Беатрис Хан вместе с коллегами сделали черное и очень неприятное дело. Они собрали и протестировали 1 300 образцов фекалий диких обезьян в Африке, в лесах Камеруна. Хан и ее коллеги смогли найти антитела к ВИО в этих фекалиях, такой же, какой они нашли в ранее пойманных шимпанзе. То есть факт установлен. ВИЧ - это родственник и потомок вирусов, которые называются ВИО, некоторые из которых передаются от одного вида обезьян другому (то есть и человеку тоже). Человеку же вирус, передался от нашего человекообразного родственника - шимпанзе.

Как именно вирус оказался среди людей - здесь пока поле открыто для гипотез. Самая простая - люди могли порезаться, разделывая туши обезьян, а потом вирус передавался другим людям. Шимпанзе и другие крупные обезьяны - это предмет охоты, их используют для еды и для приготовления народных лекарств. Разделка их туш связана с травматизмом и контактом с кровью, так что выглядит теория очень правдоподобно с научной точки зрения. (Конечно, любители теорий заговоров могли бы сказать, что это какой-то больной на голову антрополог занимался сексом с шимпанзе, а потом распространил ВИЧ среди своих ничего не подозревающих партнеров по всему миру).

"У нас уже 25 лет эпидемии", - говорит Беатрис Хан в своем интервью Associated Press. - "У нас нет средства исцеления. У нас нет вакцины. Но мы знаем, откуда пришла эта проблема. По крайней мере, здесь мы можем поставить галочку". К сожалению, эти новости не получили должного освещения в СМИ. Реакция была, по меньшей мере, умеренной.

(По материалам зарубежной прессы)