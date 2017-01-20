В Украине с начала года в результате пожаров погибли более 170 человек

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в зимний период спасатели фиксируют резкое увеличение количества пожаров в жилом секторе, которые часто приводят к трагическим последствиям. Только за прошедшие сутки в стране возникло 149 пожаров, из которых 88 — именно в домах граждан. Количество погибших в течение дня достигала 5 человек.

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В основном причинами возникновения пожаров в домах является нарушение гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в нетрезвом состоянии, детские шалости с огнем, перегрузка или неисправность электросети, отметили в пресс-службе.