Как избежать зимних травм

Лучше, конечно, вообще не падать и прислушаться к тем, кто уже бывал в подобных ситуациях. В момент падения помните совет, который дают все профессиональные спортсмены: попробуйте сгруппироваться так, чтобы получить возможно меньший удар.

Не выставляйте вперед руки. Если падаете назад, то попытайтесь вначале присесть, а потом уже завалиться на спину.

Если падение неминуемо, используйте правило не «плюхаться» на определенную точку, а распределить силу удара на разные части тела.

Перед выходом на улицу проверьте свою обувь на скольжение: стесанные каблуки, лысые подошвы, шпильки невероятных размеров — это ваши недруги на скользкой дороге.

Если опасность гололеда существует, то страхуйтесь заранее, смотрите под ноги, особенно на скользких ступеньках, раскатанных дорожках, около остановок общественного транспорта, на платформах электричек и переходах. Не спешите и будьте готовы оказать помощь ближнему.