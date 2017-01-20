В Минздраве заявляют, что готовы к конструктивной работе с профильным комитетом Верховной Рады



Как отметили УНИАН в Минздраве, от первых дней своей работы, команда Минздрава демонстрирует открытость и прозрачность своей работы.

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В ведомстве отметили, что по приглашению профильного комитета Верховной Рады Украины, руководство Министерство здравоохранения в полном составе присутствовало на заседании комитета - и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее заместители - Александр Линчевский, Павел Ковтонюк, Оксана Сивак, Роман Илык. Команда министерства была настроена на конструктивную работу с комитетом, чего, к сожалению, не удалось достичь из-за отсутствия кворума.

В Минздраве подчеркнули, что придают большое значение сотрудничеству с комитетом и всегда представляют полную и исчерпывающую информацию на все запросы с его стороны.

"Несмотря на постоянные замечания членов комитета относительно предоставляемых нами ответов, мы неуклонно будем продолжать этот формат коммуникации. Мы ценим работу с депутатами, поэтому представили наш план краткосрочных и долгосрочных изменений в сфере здравоохранения не только членам комитета, но и представителям всех депутатских фракций, формирующих парламентскую коалицию", - заявили в Минздраве.

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"Мы презентуем свои планы и достижения не только депутатам. В пресс-центре Кабинета министров Украины мы проводили развернутую пресс-конференцию, где представили актуальные вопросы в нашей работе и дали исчерпывающий ответ на вопросы журналистов. Команда Минздрава во главе с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун присутствовала на пресс-конференции, ведь каждый из нас готов отчитываться о своей работе перед украинцами. Мы неизменно остаемся открытыми к диалогу и конструктивной работы, прежде всего с профильным комитетом Верховной Рады. Надеемся, такой формат будет поддержан и продолжен комитетом и его председателем, представительницей про-правительственной парламентской коалиции", - подчеркнули в ведомстве.