Одесщина: вспышку гепатита А удалось сократить

Общими усилиями специалистов облсанэпидемстанции и областной инфекционной больницы удалось сократить очаг вспышки гепатита А среди жителей села Нерубайское Беляевского района.

Как сообщила УНИАН представитель управления по чрезвычайным ситуациям Одесской облгосадминистрации Лидия ЯНКОВСКАЯ, с учетом данных медицинско-лабораторных обследований, 19 раннее госпитализированных детей и взрослых 18 декабря были выписаны из инфекционной больницы.

«Сейчас на лечении осталось всего пять пациентов, но врачи-эпидемиологи и медсестринский персонал Беляевской районной больницы продолжают выполнять комплекс профилактических мероприятий по обследованию населения села Нерубайское, и прежде всего на двух его улицах, где компактно проживает ромская община», – сказала Л.ЯНКОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, очаг вирусного гепатита А был зафиксирован в пригородном Нерубайском по прибытии в село в конце октября гражданки России, которая раньше контактировала с человеком, зараженным вирусным гепатитом. Врачи-эпидемиологи предполагают, что, вероятно, гостья общины местных ромов и стала «источником распространения инфекции контактно-бытовым способом из-за несоблюдения правил личной гигиены».