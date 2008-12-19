Князевич выяснит детали гибели младенца в Ужгороде

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ пообещал лично выяснить детали случая смерти недоношеного малыша в Ужгородском перинатальном центре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил во время рабочего визита в Закарпатскую область.

«Мы разберемся, кто, где и как. О выводах Министерство официально сообщит через масс-медиа», – сказал министр.

Он также сообщил, что расследованием этого случая, особенно тем, действительно ли ребенок умер из-за отключения роддома от электроснабжения, параллельно занимается и управление здравоохранения Закарпатской ОГА.

В.КНЯЗЕВИЧ также отметил, что квалифицированную оценку действий врачей могут дать также лишь специалисты, и это будет сделано.

По словам министра, он сегодня специально посетил Ужгородский перинатальный центр в связи с тем, что об этом резонансном случае стало известно всей стране.

Справка УНИАН. По данным закарпатских СМИ, 10 декабря в Ужгородском перинатальном центре умер новорожденный недоношенный мальчик, который находился в инкубаторе. На час в больнице отключили электроснабжение, из-за чего прекратили работу аппараты искусственного дыхания и микроклимата.

По официальной информации главного врача Ужгородского перинатального центра Владимира ПАНАИТА, причиной смерти ребенка стали внутриутробные инфекции и глубокая незрелость органов и систем (малыш родился на 26-27 неделе беременности), а не обесточиванием медицинского оборудования. В то же время факт отключения электроэнергии в больнице главврач подтвердил.