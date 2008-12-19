Первая помощь при падении на льду

♦ Самое главное при переломе — вызвать профессиональную помощь. Но кое-что сделать можете и вы сами. В первую очередь — уменьшить боль. Сегодня необходимых для обезболивания препаратов немало. Если нет анальгетиков, то в крайнем случае их можно заменить двумя таблетками аспирина.

♦ Обязательно успокойте пострадавшего, дайте ему настойку валерианы или пустырника, тазепам или триоксадин (1 таблетку), сердечно-сосудистые средства (кордамин, валокордин или корглюкон по 20 капель).

♦ Согрейте испуганного и травмированного человека, ведь обычно подобные травмы происходят на улице.

♦ При возможности перенесите его в теплое и сухое место до приезда врачей.

♦ Если ситуация критическая, то постарайтесь доставить травмированного человека до места, где есть специалисты, воспользовавшись вышеперечисленными советами.