МККК в этом году потратит на гуманитарную помощь Украине $ 60 млн

14:06, 19 января 2017
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Международный комитет Красного Креста в 2017 году потратит на гуманитарную помощь Украине 60 млн долларов США.

УНИАН

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

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«Международный комитет Красного Креста в 2017-м выделяет на гуманитарные операции в Украине более 60 миллионов долларов», - написал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Международного комитета Красного Креста Маурером.

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