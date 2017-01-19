МККК в этом году потратит на гуманитарную помощь Украине $ 60 млн

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

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«Международный комитет Красного Креста в 2017-м выделяет на гуманитарные операции в Украине более 60 миллионов долларов», - написал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Международного комитета Красного Креста Маурером.