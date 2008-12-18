В Киеве дважды в год будут проводить медосмотры школьников

В Киеве дважды в год будут проводиться комплексные медицинские осмотры школьников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении Киевского городского совета «О мерах по обеспечению здоровья школьников во время учебы в учебных заведениях города Киева», который был принят сегодня на заседании сессии Киевсовета.

Кроме того, воспитатели по физической культуре будут обязаны перед каждым занятием проводить опрос о самочувствии каждого ученика.

Депутаты поручили Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения совместно с Главным управлением образования и науки обеспечить проведение один раз в полгода комплексного медицинского обследования школьников. В свою очередь учителя по физкультуре, которые будут проводить обязательный опрос учеников об их самочувствии, будут передавать полученные данные медицинским работникам учебного заведения и эта информация будет фиксироваться в классном журнале.

Киевсовет обязал руководителей учебных заведений ежемесячно предоставлять статистические отчеты о проведении опроса в Главное управление образования и Главное управление здравоохранения.

В свою очередь эти управления будут разрабатывать и предоставлять Минобразования и Министерству здравоохранения свои рекомендации с учетом полученной информации о посещении занятий учениками в основной группе или группе с облегченной нагрузкой во время уроков физического воспитания.

Также депутаты обязали Управление образования и здравоохранения разработать и ввести обязательное анкетирование среди родителей учеников по поводу общего физического состояния ребенка. Анкетирование будут проводить каждые полгода.

Киевсовет рекомендовал Главному управлению образования пересмотреть учебные программы по курсу «Физическое воспитание» и свои предложения и замечания передать Минобразования.