Родить после аборта

Не стоит относиться к аборту снисходительно, по словам специалистов, он представляет собой сложнейшую гинекологическую операцию.

А это значит, и воспринимать искусственное прерывание беременности следует именно так. Ведь в результате проведения аборта могут развиться воспалительные заболевания, истощиться функциональный слой, что может привести к бесплодию.

Но, даже в том случае, если беременность наступает, женщина имеет все шансы столкнуться с последствиями произведенного ранее аборта.

Возможно, вам приходилось слышать о истмико-цервикальной недостаточности, это когда шейка матки утрачивает свою способность удерживать плодное яйцо.

Такое осложнение возможно после операции по искусственному прерыванию беременности в результате повреждения шейки матки абортативными инструментами.

Чаще такое осложнение возникает при первой прерванной беременности, ведь шейка является еще сильно упругой, имеет узкий вход, и ее очень легко травмировать расширением с использованием хирургического инструментария.

Если же это произошло, то наступившая в последствии беременность, может закончиться самопроизвольным выкидышем, чаще это происходит на шестнадцатой-восемнадцатой неделе беременности.

Зачастую плодное яйцо покидает женскую матку без болевых ощущений, сопровождаясь кровянистыми выделениями из влагалища.

Удержать шейку матки в закрытом виде и предотвратить подобный исход беременности вполне под силу медикам, правда, лишь в том случае, когда о таком осложнении аборта они осведомлены заранее. Тогда потребуется лишь наложение швов на шейку, чтобы она сохранила свои функции.

Но, к сожалению, о патологии шейки матки гинеколог узнает в самый последний момент, когда выкидыш уже произошел и врач не в состоянии изменить ситуации.

В его силах лишь принять адекватные меры по сохранению будущих беременностей.

К выкидышу, как к возможному исходу после произведенного аборта, может привести и изменение гормональной регуляции.

Ни для кого не секрет, что при наступлении беременности женский организм полностью перестраивается на новый режим, изменяется и гормональный фон.

Все происходящие в организме будущей мамы изменения направлены природой на то, чтобы обеспечить правильное и комфортное развитие плода.

Если же беременность прерывается искусственным путем, то это может привести к сбою в работе эндокринной системы, в которую входят и яичники, и гипофиз и т.д.

Из этого следует, что при наступлении следующей беременности будущему малышу не будет обеспечена необходимая гормональная поддержка.

Ведь на первом этапе беременности, то есть в первом триместре, в вопросе сохранения плода важную роль играет гормон под названием прогестерон, а его дефицит в организме может привести к непроизвольному прерыванию беременности.

В этом случае тоже можно помочь, для этого следует обратиться к врачу, который назначит прием специальных препаратов, которые помогут справиться с проблемой.

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