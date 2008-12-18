В Крыму умер от переохлаждения 10-летний мальчик
11:23, 18 декабря 2008Страна
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Ведется следствие
В Крыму умер от переохлаждения 10-летний мальчик.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.
По информации пресс-службы, 17 декабря в селе Серебрянка Раздольненского района у дома культуры было найдено тело ребенка 1998 года рождения, без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения.
В ходе следствия стало известно, что мальчик вечером 16 декабря ушел из дома и не вернулся. Утром ребенка нашел односельчанин. По факту ведется следствие.
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