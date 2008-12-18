Стресс прививает плохие привычки

Стресс повышает риск инфаркта и других сердечно-сосудистых проблем, а также подталкивает людей к плохим привычкам. Как показал обзор Университетского колледжа Лондона /Великобритания/, люди, часто испытывающие психологическое напряжение, имеют 50-процентное повышение риска сердечно-сосудистых проблем.

В исследовании приняли участие свыше 6 тыс. человек, из этого числа 15% были отнесены к категории страдающих от психо-социального стресса. Психологи в течение семилетнего периода анализировали симптомы депрессии или тревоги и показатели общего счастья, а также собрали данные о физическом здоровье, включая информацию о весе, росте, частоте физической активности, частоте алкогольного потребления, курения, уровнях холестерина и С-реактивного белка в крови /маркера артериального воспаления/.

Инфаркт, инсульт, сердечные болезни встречались наполовину чаще у людей с высоким уровнем тревожности и стрессовых ситуаций по сравнению со спокойными и считающими себя счастливыми людьми. Как поясняют врачи, курение и сидячий образ жизни в совокупности определили примерно 63% роста риска, курение в одиночку отвечало за 41% увеличения вероятности ухудшения здоровья, злоупотребление алкоголем - 2%, высокое давление - 13%. Клиницисты сделали вывод, что лечение нервно-психических расстройств должно быть сосредоточено не только на предотвращении признаков стресса, но в том числе внимание необходимо уделить и на поведенческие факторы риска. Таким образом психотерапевтам полезно сотрудничать с кардиологами.

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