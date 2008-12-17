В Одесском медуниверситете открылась современная библиотека

Сегодня в Одесском государственном медицинском университете открывается новая студенческая библиотека, созданная по типу европейских.

Кроме архива уникальных печатных изданий, студенты и преподаватели университета смогут пользоваться электронной базой, включающей учебники, иностранные издания, дающей доступ к Интернет-ресурсам ведущих медицинских заведений мира.

"Открытие нашей библиотеки - революция в информационном поле. В настоящий момент молодежь живет другими, современными представлениями: они берут основную информацию не из книжек, а в Интернете, что намного быстрее. Это требование нашего времени. Информация сегодня, в первую очередь, попадает в электронную сеть, и только потом, с опозданием на 3-5 лет, появляется в книгах. Это - первая в Украине "комбинированная" университетская библиотека, совместившая печатные издания и электронную базу", - прокомментировал событие ректор Одесского государственного медицинского университета Валерий Запорожан.

К зимней сессии студенты университета получат замечательный подарок - современное, специально построенное помещение, в котором сосредоточено все необходимое для полноценной учебы. В новой библиотеке установлены автоматизированные рабочие места библиотекарей, приобретено современное электронное оборудование, открыт компьютерный зал на 100 мест с выходом в сеть "Интернет", выдана электронная учебная литература, создан электронный каталог. Все это позволяет превратить библиотеку не только в огромное книгохранилище, но и в научно-информационный центр.

Справка. Библиотека Одесского Государственного медицинского университета создана в 1903 году. Свыше 100 лет преподаватели университета привозили книги со всего мира. Сегодня фонд библиотеки насчитывает около 800 тыс. печатных изданий на украинском, русском и иностранных языках.

Фонд включает научную, учебную, художественную и общественно-политическую литературу, информационные и реферативные материалы, диссертации, авторефераты диссертаций, монографии. Большой массив оперативной научной информации представлен периодическими медико-биологическими изданиями Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья. Так, количество названий журналов, подписанных на 2008 год, составляет свыше 500.

Ценной частью фонда библиотеки является коллекция книг раритетов XVIII - начала XX ст., отдельные экземпляры которых вошли в Государственный реестр национального культурного наследия. На многих книгах сохранились автографы их владельцев, маргиналии, экслибрисы, в частности печати Библиотеки Женской Клиники Императорского Новороссийского Университета и Пироговской библиотеки студентов-медиков Новороссийского Университета.

Свыше 10 лет фонд библиотеки пополняется учебниками, учебными пособиями, атласами, монографиями, периодическими изданиями Одесского медуниверситета.

Пресс-служба Украинского медицинского союза.