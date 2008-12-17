Первая в США операция по пересадке лица прошла успешно

В 2006 году Семенов первой в США получила лицензию на проведение таких операцийАмериканские хирурги успешно провели первую в США операцию по трансплантации лица.

Работа проводилась группой трансплантологов под руководством хирурга польского происхождения Марии Семенов в Клинике Кливленда, сообщает АР.

В 2006 году Семёнов первой в США получила лицензию на проведение таких операций.

На данный момент пересаженные ткани покрывают около 80% поверхности лица пациентки, а состояние ее здоровья, как сообщают врачи, вполне благополучное.

Ожидается, что детали операции будут обнародованы позже на пресс-конференции.

Первая в мире частичная пересадка лица была проведена французскими хирургами в ноябре 2005 года.

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