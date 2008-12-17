Черниговщина: роддом остался без вакцины БЦЖ

В связи с подорожанием вакцин, перебоями с их поставкой, отсутствием достаточного количества бюджетных средств на их закупку, ситуация с плановой вакцинацией черниговских детей складывается крайне ужасающая. Уже зарегистрирован один случай заболеваемости корью среди малышей трехлетнего возраста. 17 декабря об этом заявила Анна ЯКУБОВА, главный врач детской поликлиники №2 Черниговского горсовета.

Ежегодно вакцинация способствует предотвращению смертности и, тем не менее, общественная обеспокоенность и опасения, связанные с качеством вакцин, продолжают препятствовать проведению государственных программ иммунизации. По статистическим данным детского медучреждения, за 2008 год вакцинированы 73% от общего количества детей, прививаемых согласно календарю. Для сравнения: в 2007 году было привито 95% детей.

- Родители, в большинстве своем, отказываются от вакцинации детей. А с другой стороны - нам нечем этих детей прививать. Препараты приходят с опозданием на два-три месяца. Из-за этого срываются сроки иммунизации. А цены?! К примеру, один только «туберкулин», используемый для проведения реакции Манту, подорожал в семь раз! Остаются проблемы с получением противокоревой вакцины. Черниговский роддом вообще остался без БЦЖ - вакцины, - так проанализировала существующую действительность Анна ЯКУБОВА.

По мнению главного врача медицинского учреждения, если и дальше будет наблюдаться такое наплевательское отношению к здоровью детей со стороны государства, местной власти и некоторых родителей, в городе не удастся избежать эпидемий по ряду заболеваний.

www.gorod.cn.ua