В Луцке запретили продажу шаурмы, хот-догов и чебуреков вне стационарных заведений торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, такое решение принято на сегодняшнем заседании исполнительного комитета Луцкого городского совета с целью упорядочения торговли продуктами питания в мелкорозничной торговой сети, а также для предупреждения инфекционных заболеваний.

Согласно решению, в городе запрещены изготовление и торговля продуктами питания (шаурмой, курами-гриль, шашлыками, хот-догами, чебуреками, пирожками и другими кулинарными изделиями) на объектах мелкорозничной торговой сети (палатках, киосках, павильонах, автофургонах, автоприцепах и т. п.) и размещения таких объектов на территории города с 1 января 2009 года. Изготовление и реализация этих продуктов будет осуществляться исключительно в стационарных заведениях торговли.

Следовательно, до 1 января 2009 года предпринимателям поручено демонтировать палатки, киоски, павильоны, автофургоны, автоприцепы и т. п., в которых продолжается продажа продуктов быстрого питания.