Реклама на родном языке вызывает больше эмоций у потребителей

В мире глобализации потребители подвергаются воздействию маркетинговых сообщений на многих языках. Однако новое исследование Университета Эразмуса /Нидерланды/ показало, что реклама на родном языке является наиболее эффективной для продажи того или иного продукта и вызывает самую сильную эмоциональную реакцию у человека. Специалисты протестировали воздействие на сознание рекламных лозунгов среди наций, где в общении широко используются два или три языка. В результате были выявлены различия в восприятии рекламы на разных языках - эксперты доказали, что информация о товаре на родном языке способствует наибольшему эмоциональному отклику.

Авторы эксперимента считают, что такое воздействие вызвано не различием в языковых грамматических и орфографических особенностях и не в трудности понимания иностранного языка. Согласно сделанным выводам, преимущество родного языка заключается в личных воспоминаниях словесных ассоциаций и языкового контекста, в котором возникли эти воспоминания. Таким образом даже бессознательное прочтенные или услышанные слова рекламы вызывают воспоминания о ситуациях, в которых это слово сыграло роль в жизни каждого конкретного человека, а люди, как правило, имеют более яркие воспоминания на своём родном языке, объясняют психологи. Было замечено, что найденный эффект в большей степени выражен среди женщин - предположительно женщины имеют более активный нервно-психологический ответ на эмоциональные события в памяти, чем мужчины.

ami-tass.ru