2008 год войдет в историю как один из самых теплых - ООН
10:25, 17 декабря 2008Страна
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Наблюдения с 1850 года
2008 год войдет в десятку самых теплых за всю историю систематических наблюдений за погодой и займет в этом рейтинге восьмое место.
Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, к такому предварительному выводу пришли специалисты Всемирной метеорологической организации, опираясь на данные инструментальных наблюдений, которые ведутся с 1850 года.
При этом в различных районах мира были зарегистрированы такие экстремальные явления, как разрушительные наводнения, сильные засухи, резкие перепады температуры.
В Скандинавии, например, прошлая зима была самой теплой с 1850 года. В то же время в Турции, Афганистане и Китае январь и февраль были необычно холодными.
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