Полтавской области необходимо 30 машин скорой помощи

Полтавской области необходимо приобрести 30 машин скорой помощи.

Об этом УНИАН сообщил губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ.

«Когда я пришел в область, то тот уровень, который я увидел по здравоохранению, меня поразил. В скором времени мы будем иметь оборудование, которое позволит делать уникальные операции и не хуже чем в Киеве», - сообщил он.

«В следующем году будет построен диагностический центр. Имеем 13 тыс. метров квадратных Соматического корпуса, новое родильное отделение, где теперь даже 500-грамовые дети будут выживать. Диагностический центр в следующем году достроим, томограф компьютерный приобретем, на почках на наивысшем уровне будут делаться операции без разреза, а также сложные операции на сердце, на суставах», - сказал В.АСАДЧЕВ.

По его словам, машины скорой медицинской помощи в случае приобретения в 2009 году будут направлены работать в сельскую местность.