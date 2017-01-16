В Украине на прошлой неделе во время пожаров погибли 60 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Согласно сообщению, ликвидировано 954 пожара, спасено на пожарах 84 человека и не допущено уничтожение огнем 537 зданий и 36 единиц техники. Ориентировочные убытки от пожаров, по оперативным данным, составляют 6 млн 234 тыс. грн.

Также отмечается, что на протяжении недели пиротехническими подразделениями ГСЧС обнаружено и изъято 440 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Кроме того, за неделю на водных объектах погибли 3 людей.