Уход за зубами позволит избежать сердечных проблем

Человеком, который напомнит вам о важности зубной гигиены, может стать вовсе не стоматолог, а кардиолог: врачи обнаружили сильную связь между развитием атеросклероза и заболеванием периодонтита. Из-за инфекций в дёснах может пострадать сердце, предупреждают медики. В то же время тщательная гигиена полости рта позволяет сократить риск атеросклероза, инсульта и других сердечных болезней, независимо от таких профилактических мер, как контроль уровней холестерина.

Терапевты рассмотрели работу сонных артерий у людей с начальным развитием воспаления дёсен до и после лечения. Спустя год регулярного наблюдения у доктора и проведения необходимых лечебных процедур отмечалось сокращение в полости рта количества бактерий, иммунного повреждения и утолщения кровеносных сосудов в результате атеросклероза. Так как атеросклероз тоже является воспалительным процессом, здоровье наших сосудов может зависеть от зубного здоровья, добавляют эксперты Федерации американских обществ экспериментальной биологии /FASEB/.

ami-tass.ru