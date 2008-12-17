Что эффективнее аспирина?

В поисках более совершенного и безопасного препарата немецкие фармацевты Университета Гете использовали химические вещества, принадлежащие к двойным ингибиторам mPGES-1/5-LO, и нашли новый класс веществ, способных бороться с внутренним воспалением.

Ацетилсалициловая кислота и другие схожие нестероидные препараты действуют на биосинтез арахидоновой кислоты, играющей центральную роль при возникновении боли и воспаления, объясняют фармакологи. Таким образом блокируется синтез активных веществ простагландинов, имеющих важное значение для жизненно важных функций организма.

По словам врачей, когда эти лекарства принимаются в течение длительного периода времени, торможение таких процессов может привести к нежелательному действию на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему.

Обнаруженный класс химикатов действует более избирательно и обладает рядом преимуществ перед аспирином: они не только конкретно влияют на биосинтез простагландина, но и на работу метаболитов лейкотриенов, которые ответственны за аллергические реакции.

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