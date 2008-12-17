Магниты в игрушках опасны для здоровья детей

Эксперты детской больницы Цинциннати призывают родителей быть внимательными при выборе игрушек для своих детей в связи с наступлением праздничного сезона и избегать покупки подарков, содержащих магнитные компоненты. Как показал анализ 128 случаев глотания магнитов детьми из 21 страны, чаще всего жертвами таких элементов игрушечных изделий становятся 5-летние малыши и дети ясельного возраста.

Педиатров насторожила тенденция, что большинство детей, в организм которых попадал магнит, не получали своевременного лечения. По словам американских медиков, это определяет недостаточную осведомлённость родителей о симптомах, возникающих после такого случая. Признаки нечаянного глотания постороннего предмета могут быть обманчивыми и напоминать грипп: тошнота, рвота, судороги, боли в животе. В результате мамы и папы ведут ребёнка к терапевту, тогда как ему необходим срочный рентгеновский снимок.

Если не выявить проблему быстро, магнит или даже несколько маленьких магнитов проникают в кишечник и потенциально способны вызвать серьёзные инфекции желудочно-кишечного тракта и смертельный сепсис. Почти после каждого глотания магнита ребёнку требуется хирургическая операция и эндоскопия.

АМИ-ТАСС