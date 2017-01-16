Переохлаждению тела способствуют ветер и высокая влажность - врачи

Температура может быть и близкой к 0º, значение имеет время, проведенное на холоде. Переохлаждению также способствуют ветер, высокая влажность и общее состояние человека.

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Среди групп риска беременные женщины, дети, лица с инвалидностью, хроническими заболеваниями.

Переохлаждение, которое приводит к снижению температуры тела до 34 градусов, не требует специальной терапии.

Достаточно согреть человека в теплом помещении, дать теплое питье. Когда температура тела опускается ниже 34º, наблюдаются функциональные изменения в организме.

Таких пациентов необходимо госпитализировать в отделение интенсивной терапии для восстановления системы кровообращения, дыхания, пищеварения и других. Температура тела ниже 28º – угроза для жизни.

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Локальные реакции на холод – отморожение. Этому способствует сильный ветер, высокая влажность, тесная и влажная обувь, металлические украшения, тяжелая ноша, что пережимает сосуды.

При обморожении нельзя растирать кожу снегом, класть конечности в горячую воду или на батарею. Необходимо накладывать термоизолированную повязку из ткани, что может согреть, и сразу же обратиться к врачу.