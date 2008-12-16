Национальному институту рака передан томограф

В Национальном институте рака (г. Киев) введен в эксплуатацию шестнадцатисрезовый томограф, который был передан учреждению Фондом Виктора Пинчука.

Аппарат был приобретен на средства, собранные в ходе акции «Час бути разом», в рамках которой в Киеве 14 июня 2008 года состоялся концерт сера Пола МАККАРТНИ, «Independence Concert», сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Пинчука.

К благотворительной акции по сбору средств, организованной Фондом Пинчука, присоединились более 300 известных политиков, бизнесменов, дипломатов, деятелей культуры, а также сам сэр П.МАККАРТНИ. Сумма собранных средств составила 3 млн. 936 тыс. 243 грн.

По информации Фонда, аппарат не только ускорит и сделает более надежной диагностику онкологических заболеваний, что существенно повысит качество лечения пациента, но и позволит обслуживать дополнительно до 2000 человек в год. До настоящего момента в Институте функционировал только один томограф, из-за чего пациенты были вынуждены подолгу ждать возможности пройти обследование.

Г.КЛИМНЮК, заведующий научно-исследовательским отделением детской онкологии Национального института рака отмечает, что «установленный шестнадцатисрезовый компьютерный томограф обеспечивает исключительное качество изображений и высокую скорость реконструкции данных, что существенно повышает уровень лучевой диагностики, а также безопасность маленьких пациентов, ведь дети во время исследования находятся под наркозом. Хорошо, когда бизнесмены, политики и общественные деятели могут объединить свои усилия ради спасения жизней тысяч детей».

По результатам проведенного тендера поставщиком томографа была выбрана компания Toshiba, которая является одним из мировых лидеров по производству высокотехнологического медицинского оборудования. В виду социальной направленности акции компания предоставила Фонду специальную цену на приобретение томографа, а также провела обучающий тренинг для врачей Национального Института рака по работе с установленной аппаратурой.

Как сообщалось, Independence Concert (independenceconcert.kiev.ua) – первый в истории Украины концерт сэра П.МАККАРТНИ, прошел в Киеве на Майдане Независимости 14 июня 2008 года.