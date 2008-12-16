Ученые определили гены полноты

Большинство известных на сегодняшний день генов пищевого ожирения связаны с работой головного мозгаМеждународная команда ученых провела масштабное исследование и описала шесть генетических вариантов, связанных с работой структур головного мозга, участвующих в регуляции пищевого поведения.

Специалисты, проанализировав геном 90 тысяч человек, пришли к выводу, что шесть вариантов генов ассоциируются с увеличением индекса массы тела – стандартным показателем, который рассчитывается по соотношению веса и квадрата роста.

Кроме того, оказалось, что пять из шести описанных генов участвуют в регуляции пищевого поведения – прежде всего, чувства голода и насыщения, - в соответствующих центрах головного мозга. А это означает, что данные гены не связаны с особенностями пищеварения и обмена веществ.

При этом большинство известных на сегодняшний день генов пищевого ожирения связаны с работой головного мозга. С учетом же новых данных, в будущем могут быть созданы генетические тесты для выявления лиц, предрасположенных к ожирению.

К тому же, ученые считают, что в будущем могут быть разработаны новые препараты, участвующие в регуляции аппетита.

Напомним, ранее американский антрополог Элизабет Кэшдан, изучив типы женских фигур в нескольких восточных и западных странах пришла к выводу, что у женщин с сильным характером реже встречается красивая фигура.

korrespondent.net