Спортивная секция грозит ребенку артритом

Хорошая растяжка, сальто, идеальная стойка на голове — всё это может обойтись юному гимнасту серьёзными проблемами со здоровьем

Отдать своё чадо в какую-нибудь секцию или кружок рвётся чуть ли не каждый родитель. И хорошо ещё, если это что-нибудь безобидное, типа хора или рисования, но ведь многие мамы и папы хотят видеть в своём ребёнке ещё и спортсмена. Ну, или думают, что пару часов физкультуры в день ему не повредят. Но, как утверждают американские врачи, дело обстоит как раз наоборот: эти самые пару часов могут повредить детскому организму настолько, что последствия будут ощущаться до конца жизни.

Так, массовое обследование американских подростков 12-16 лет, занимающихся разными видами атлетики, показало, что большинство ребят страдают от травм скелета и суставов. Причём это не травмы в нашем традиционном понимании — растяжения или переломы, которые легко обнаружить и так же легко устранить. Как правило, это микротравмы — сотрясения, ушибы, трещины, — которые, накладываясь друг на друга и усугубляясь со временем, в последствии вызывают хронические дефекты скелета и суставов.

Особенно это касается костей запястья и пальцев. У большей части подростков наблюдались серьёзные повреждения и даже некроз (отмирание) костных тканей. Как утверждает ведущий специалист исследования Джерри Двек, это следствие чрезмерных нагрузок на ещё формирующиеся детские кости и суставы, которые приводят к необратимым последствиям.

— Мы обследовали детей с помощью магнитно-резонансной томограммы и с удивлением обнаружили десятки микротравм костей и суставов, особенно на руках, — говорит Двека. — Такие повреждения как правило развиваются в остеоартрит.

Предыдущие исследования в этой области также показывали, что по травматичности атлетика почти догоняет контактные виды спорта. Юные атлеты страдают от переломов, растяжений, вывихов, смещений суставов и травм головы чуть ли не реже, чем хоккеисты и игроки в регби.

Однако, если с переломом вы сразу побежите в больницу, то мелкие ушибы на тренировках — дело обычное, и на них мало кто обращает внимание. Поэтому врачи и бьют тревогу и советуют не гнать детей занимать спортом с молодых ногтей.

— Если 20 лет назад только сотая часть моих пациентов были дети, — говорит лондонский физиотерапевт Сэмми Марго, — то теперь эта доля повысилась процентов до 20. И среди них действительно много тех, кто пострадал от простой физкультуры. Бывают даже дети с проблемами с поясницей. 20 лет назад я такого и представить не мог.

Пока врачи не торопятся с бескомпромиссными заявлениями и не советуют детям отказаться от спорта вообще. Возможно, внеся некоторые изменения в программу тренировок, можно вполне обойтись без травм и повреждений. В то же время они рекомендуют родителям не заставлять детей заниматься слишком интенсивно.

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