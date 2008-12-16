Самая полезная каша

Гречневая - одна из самых полезных каш. В ней содержатся незаменимые растительные белки, к тому же гречка – чемпион среди злаков по содержанию витаминов группы В, которые помогают справиться со стрессами и бессонницей, а заодно и отвечают за хорошее состояние кожи, волос и ногтей. Микро­элементов в гречневой крупе тоже хоть отбавляй: есть железо (способствует образованию красных кровяных телец и отвечает за хороший цвет лица), калий (поддерживает оптимальное кровяное давление) и кальций (ваш главный союзник в борьбе против кариеса, ломких ногтей и хрупких костей), магний (спасает от депрессии и помогает в борьбе с лишним весом) и многие другие минеральные вещества.

Врачи ценят гречку за большое количество рутина. Это вещество уплотняет стенки кровеносных сосудов, останавливает кровотечения, оказывает профилактическое и лечебное воздействие на вены, например при варикозном расширении вен и при геморрое.