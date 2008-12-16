В сухофруктах и орехах - опасные консерванты

Зачастую об этих добавках покупателю ничего не говорят.

В нашем рационе растет количество сомнительных добавок. В иракских финиках белорусские санитарные врачи обнаружили двойное превышение предельно допустимой концентрации консерванта "сернистый ангидрид", в аргентинском черносливе - превышение в 1,5 раза консерванта "сорбиновая кислота", в украинской томатной пасте - вообще полный беспредел. Мало того, что производитель переусердствовал с консервантом "бензойная кислота", так еще без указания на упаковке, ввел в продукт второй консервант - "диоксид серы". И это лишь отдельные примеры.

Всего же, по информации Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, отклонены от государственной гигиенической регистрации (и не допущены к реализации)179 наименований пищевых продуктов и продовольственного сырья. Причем было около десятка случаев самого вопиющего обмана - когда от покупателя просто скрывали наличие в продукте тех или иных добавок или генно-модифицированных компонентов.

В 2009 году ситуация может улучшиться. Два месяца назад Минторг Беларуси приступил к разработке первого в республики Положения об экспертизе, в котором будут прописаны все виды экспертиз.

Кстати

Российские защитники прав потребителей протестировав 8 образцов томатных кетчупов и соусов, получили следующие результаты: в трех из восьми обнаружили консерванты, которые не были указаны на маркировке; в двух - содержание консервантов в 1,5 раза превышало установленную норму, хотя они и были указаны.

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