Зима без простуд

Давайте же вновь поговорим о том, как нам зимнее время года пережить с минимальными потерями, то есть без простудных заболеваний. Так что же для этого требуется? Безусловно, повышать и укреплять свой иммунитет.

Поэтому мы вновь возвращаемся к этой теме, чтобы напомнить о том, какими методами можно добиться поставленной цели.

Про теплую одежду в зимнее время не знает только ленивый, это касается и обуви, и перчаток, так как только у вас замерзли конечности, то происходит отток крови по направлению к ним для согревания. А это значит, что другие части тела получают меньшее количество тепла и защиты, способной оказать сопротивление вирусам. Не зря детям закрывают шарфом нос и рот, так как холодный воздух, попадая в органы дыхания, снижают их температуру до тридцати градусов, что негативно сказывается на активности иммунной системы.

Не стоит забывать и гигиене, которой следует уделить повышенное внимание. Поэтому старайтесь чаще мыть руки, так как вирусные инфекции очень заразны, а зараженная рука, поднесенная к носу, может стать причиной заражения.

Дважды в день прибегайте к такому средству профилактики, как спринцевание носа соляным раствором или морской водой. Такие меры, а также готовые спреи избавляют и от насморка.

Важную роль для поддержания иммунитета играют полезные микроэлементы и витамины. Например, он остро нуждается в витамине С, который содержится в цитрусовых, болгарском перце, других овощах и фруктах.

Необходим иммунитету и витамин В, который есть в мясе, рыбе, яйцах, зерновых.

Не помешает и дополнительный прием мультивитаминов, морской капусты, пивных дрожжей, прополиса и железосодержащих продуктов.

А вот с калорийностью пищевого рациона следует быть аккуратнее. Ведь повышение калорийности пищи приводит к набору лишних килограммов, которые ослабляют иммунную систему.

К профилактическим мерам против простуды можно отнести и использование средств народной медицины. Целебными свойствами обладают многие растения, наиболее известными из них являются алоэ, женьшень, ромашка, чистотел, зверобой.

Старайтесь поддерживать в жилом помещении необходимую влажность воздуха, так его сухость приводит к высушиванию слизистой носоглотки, делая ее более уязвимой к инфицированию. Чаще проветривайте помещение, не перегревайте его, пусть температура окружающего воздуха не превышает двадцати градусов тепла.

Уделяйте достаточно времени отдыху, так усталость и ослабление организма не позволяют ему оказывать достаточного сопротивления инфекции.

Можно воспользоваться аутотренингом или медитацией, а также следует избегать стрессовых ситуаций. Ну, и, конечно же, не забывайте о закаливающих процедурах, о которых мы не будет говорить еще раз, так как они известны практически каждому с детства.

Своевременные заботы о собственном иммунитете, об его укреплении, помогут вам избежать простудных заболеваний даже в такое холодное время года.

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