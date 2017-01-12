С наступлением морозов в Украине от переохлаждения умерли 40 человек - Минздрав

Об этом сообщила начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Татьяна Тимошенко сегодня на брифинге.

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«По состоянию на сегодняшнее утро 869 человек обратились в учреждения здравоохранения, из них госпитализированы 753 человека. К сожалению, мы имеем 40 смертных случаев, вчера это было 29 человек, то есть, мы видим положительную динамику увеличения», - сказала она.

По данным Минздрава, в учреждениях здравоохранения умерло трое людей, на улице - 27, в домах - 10. Наибольшее число умерших зафиксировано в Ривненской, Львовской и Николаевской областях.

По словам Тимошенко, причиной смертей стало употребление алкоголя и переохлаждение после этого.