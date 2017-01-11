Нацгвардия оказывает помощь в освобождении медсестры, задержанной в Донецке

Представители Национальной гвардии оказывают помощь сотрудникам Центра по поиску пленных при СБУ в освобождении задержанной во временно оккупированном Донецке медсестры, которая работала в воинской части НГУ.

Об этом говорится в переданном УНИАН разъяснении пресс-службы Нацгвардии.

Читайте такжеВ Луганской области из-за обстрела боевиков ранена медсестра: состояние тяжелое«В некоторых СМИ появилась информация о том, что Нацгвардия не ведет переговоры по освобождению задержанной в Донецке медсестры. Однако это не полная информация, и она не дает ответа на вопрос, почему именно так», - отмечается в разъяснении.

В пресс-службе напомнили, что вопросами освобождения и обмена заложниками занимается Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции, созданный при СБУ. Центр ведет учет военнослужащих и гражданских лиц, которые были захвачены террористами или пропали без вести, координирует их поиск, ведет переговоры и обеспечивает освобождение.

Читайте такжеСпециальность "медсестра" возглавила ТОП-10 по количеству бюджетных местВ пресс-службе подчеркнули, что информация о захваченной медсестре воинской части Нацгвардии передана. Соответствующая работа будет проводиться скоординированно, заверили в НГУ.

«Проведение переговоров по освобождению незаконно лишенных свободы лиц и заложников, если это не определено соответствующим распоряжением или нормативным актом, не входит в компетенцию командования воинской части. Однако представители НГУ оказывают необходимую помощь и предоставляют информацию, которая может помочь в данной ситуации», - отметили в пресс-службе.

Также в Нацгвардии призвали представителей СМИ не спекулировать на этой теме.

Как сообщал УНИАН, согласно информации пресс-службы Нацгвардии, 8 января командованию войсковой части № 3057 поступило сообщение от сына медсестры, который живет в Донецке, о том, что она была задержана «полицией» так называемой «ДНР». Женщина выехала в Донецк по личным вопросам.

В пресс-службе пояснили, что задержанная не была военнослужащей, а работала медсестрой в медицинском пункте воинской части, и доступа к государственной тайне не имела. Она уволена в связи с нарушением требований прохождения службы.