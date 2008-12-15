Китай борется с детским ожирением

Больше всего китайских специалистов беспокоит ожирение у детей, пишет газета "Чайна дейли". За пятнадцать лет, с 1985 по 2000 годы, в четыре раза выросло количество страдающих от избыточного веса юных китайцев в возрастной категории от 7 до 18 лет. Виной тому, полагают диетологи, во многом стало широкое распространение фастфуда и молочных продуктов, а точнее, неправильное их приготовление и употребление. Специалисты также советуют использовать меньше соли, жиров и сахара.

Развитию ожирения в общенациональных масштабах способствует малоподвижный образ жизни. Все чаще школьники проводят свободное время за компьютерными играми, просмотром телевизионных передач. Выходом из сложившейся ситуации специалисты видят популяризацию обучающих программ по здоровому образу жизни. В школах педагогам рекомендуется в доступной форме рассказывать детям о вреде фастфуда и о возможных причинах развития ожирения.

Министр образования КНР Чжоу Цзи потребовал, чтобы уроки физкультуры проводились в школах ежедневно.

ami-tass.ru