Не лечите бронхит антибиотиками

Бронхит — это воспаление бронхов. Инфекция вызывает повреждение и отек бронхов. Организм сопротивляется инфекции, вырабатывая большее, чем обычно, количество слизи в бронхах, что вызывает затруднение дыхания. При кашле больной отхаркивает слизь, при дыхании могут быть слышны хрипы или свистящие звуки.

Бронхит вызывают вирусы. Большинство бронхитов вызывают те же вирусы, что и простуду, и ОРВИ. После того, как организм справится с вирусом, бронхам необходимо время на восстановление, поэтому кашель может сохраняться в течение более длительного времени — еще 1-2 недели (т.е. даже после того, как исчезли все остальные проявления заболевания). Легкие курильщика восстанавливаются дольше. Если Вы курите или подвергаетесь воздействию заводской пыли и вредных испарений, вероятность развития бронхита значительно возрастает, так как легкие уже ослаблены.

Многие полагают, что бронхит необходимо лечить антибиотиками. Между тем, практически все случаи бронхита вызываются вирусами, а антибиотики не действуют на вирусы. Острый бронхит обычно проходит самостоятельно, хотя кашель может сохраняться в течение нескольких дней или даже недель.

Что делать:

• Соблюдайте домашний режим и пейте достаточное количество жидкости.

• Не курите.

• Избегайте контакта с пылью и другими раздражителями.

• Пользуйтесь увлажнителем воздуха или дышите влажным воздухом.

• Полезен массаж грудной клетки и спины.

Обратитесь к врачу:

• При наличии хрипов или кашля, сохраняющихся более 1 месяца, особенно ночью и при физической нагрузке.

• При наличии кашля, сочетающегося с плохим самочувствием, слабостью, длительным повышением температуры или другими симптомами.

• При появлении прожилок крови в мокроте.

• При затруднении дыхания в положении лежа.

Бронхиты вирусной природы можно спутать с аллергическим бронхитом, бронхиальной астмой или пневмонией.

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